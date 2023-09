Isabel Díaz Ayuso: "Si pactan la ley de amnistía, el PP saldrá a la calle"

Isabel Díaz Ayuso comparece en 'La mirada crítica' para analizar la investidura realizada a Alberto Núñez Feijóo y cómo evoluciona el Partido Popular en uno de los momentos más importantes de su historia política. Además, no duda en hablar de Madrid y en debatir sobre el independentismo catalán.

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a su compañero: "Éste es Feijóo, estos días España ha conocido a Feijóo . El Gobierno estaba preocupado en que la gente buscara a Franco, la ultraderecha, que íbamos a acabar con la libertad sexual... una campaña falsa para no contarnos lo que de verdad pretendía el gobierno si llegaba al poder de esta manera".

"Intentaron vender la imagen de un Feijóo que no es el auténtico, es el que hemos visto estos días. Feijóo tiene una gran valentía, está soportando una situación complicadísima, con serenación, en ser la voz de aquellos que no sabe lo que está pasando", sentencia Ayuso.

"Si hoy hubiera elecciones generales, todo el mundo sabe que Feijóo ganaría de calle. Lo que sabemos hoy, no solo después del debate, no se sabía hace dos meses los planes del gobierno, llenaron la cabeza a los españoles que si venía Franco o la ultraderecha, eso no ha funcionado", confiesa la 'popular'.