Ayuso analiza los últimos casos de violencia adolescente en España: "Es culpa del mal consumo en las pantallas, internet y las drogas"

La presidenta, vestida de rosa, llegó al plató dando dos besos a la presentadora y mostrándose muy tranquila antes de realizar el análisis político. Tras esto, habla sobre el apuñalamiento a una menor en Jerez: "Es culpa del mal consumo de las pantallas, internet y de las drogas, no se está hablando como se merece en este país. A los niños se les está quitando la infancia, a partir de los 9 años cuando se les da un móvil".

"A partir de los 9 años, no son maduros, viven en un mundo paralelo en el que no viven los padres. Creen que son buenos, sacan buenas notas y los padres en realidad no saben lo que están haciendo en su teléfono móvil: consumen pornografía, violaciones, suicidios, consumen violencia constantemente, creen que la vida real es el sexo en grupo y con violencia...", sentencia la presidenta de la Comunidad de Madrid.