Núñez Feijóo, sobre el futuro del Gobierno de España: "Si Puigdemont quiere que haya elecciones, las habrá"

El popular empieza respondiendo a la pregunta sobre el referendum: "Creo que no hay ningún español que sepa qué es lo que quiere el señor Sánchez, nos oculta, no quiso responder a ninguna sola de las preguntas que le hice en mi debate de la investidura y porque hay un oscultismo absoluto, lo vimos en el senado que el gobierno no aparce".

"Me creí que con Bildu no se iba a pactar y en este momento es un puntal claro; me creí que con Podemos no se iba a negociar y tuvo la vicepresidencia del gobierno y ocupó unos cinco ministerios; me creí que con el señor Sánchez iba intentar facilitar la extradición de Puigdemont... y hoy forma parte de esa mayoría que ellos consideran progresisa. Ésta es la mayoría progresista que quiere conformar Sánchez", sentencia de forma clara Feijóo.