Concha Calleja aporta nuevos y preocupantes datos sobre la salud de Kate Middleton: "Lo peor no ha pasado"

"Sobre Kate Middleton concretamente me han dicho 'me gustaría decirte que lo peor ha pasado pero no es verdad'. El tratamiento no lo acaba hasta el mes de agosto y tendrá que pasar, antes de fin de año, por otra intervención quirúrgica. Yo creo que de momento a ella no la vamos a ver, al menos no hasta que no esté bastante más recuperada".