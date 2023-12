El Gobierno de España va a subir un 3,8% la jubilación, un 14,1% la viudedad y un 6.9% el IMV. Sin embargo, Lola llega a plató para confesar que con el dinero que percibe de su pensión no consigue llegar a fin de mes y cada vez tiene que ajustarse más el cinturón. La anciana se dirige junto a Jano Mecha al pantallón y entre los dos muestran el elevado precio que tiene realizar la compra hoy en día.

Lola no puede evitar reaccionar al ver que un pack de seis cartones de leche cuesta más de cinco euros: " Está carísima. .. pero, personalmente, uno de los días vi que al brick tenía cuatro dedos menos de leche, han subido los precios y encima nos están robando ". La pensionista confiesa que mide y pesa todos los productos porque, según la jubildada, echan menos cantidad de la indicada.

En la hipotética compra se suman unos cuatro yogures, a 1,5 euros o una pechuga de pollo que ya está a más de 5 euros. Además, Lola detalla que ella prefiere comer contramuslo y que su precio también está disparado: "El otro día me costó 6 euros el kilo". Por otro lado, la anciana de 87 cuenta resignada que no se puede permitir comprar merluza fresca y que solamente come pescado "congelado".