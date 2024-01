La alcaldesa de Alcalá de Henares, tras la llegada de casi 2.000 inmigrantes: "Hay un brote de sarna y dos denuncias por agresiones sexuales"

Sobre agresiones sexuales de las que se habla en la Comunidad de Madrid: No es que tenga que vincular esto yo, ha sido el propio procedimiento el que lo ha hecho, en primer lugar, el delegado del gobierno mintió y cuando no ha tenido más remedio que reconocerlo ha sido porque el cuerpo nacional de policía y el gobierno ya no podían ocultarlo", comenta la alcaldesa.

Por último, la alcaldesa ha sentenciado: "Desde este momento como no querían y no había plan de integración ni de seguridad, la política inmigratoria de Sánchez es el caos, solo les queda el recurso fácil, decirnos que somos machistas. Que se pongan a trabajar, a coordinar, a reforzar, que haya un plan de integración y así no tendrán que insultar a nadie porque no tendrán que tapar nada de lo que está pasando".