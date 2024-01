Esperanza Aguirre: "Pedro Sánchez ha superado a Zapatero, se ha convertido en el peor presidente de toda la democracia"

Esperanza Aguirre: "Ayer no se escucharon insultos, se escucharon verdades como puños"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Hay 3.500.000 parados, no los que dicen en el gobierno de dos millones"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid comparece en el directo de ‘La mirada crítica para comentar la ‘fachosfera’ de la que ha hablado Pedro Sánchez.

Comienza la entrevista con la opinión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ante las palabras del presidente del gobierno: “A mí lo de la fachosfera me parece increíble, uno de los principios fundamentales de la Constitución es el pluralismo político y Pedro Sánchez junto con el PSOE dice que estamos parasitados por la ultraderecha, pero ¿y él?, ¿Por quién está parasitado Pedro Sánchez? Por los filoterroristas, por los separatistas y por los comunistas, no hay gobierno en Europa que esté formado por comunistas cómo lo está el español.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Los delincuentes escriben las leyes a cambio de dar sus votos"

"Ayer hemos estado en el meeting y no he escuchado para nada insultos, he escuchado verdades como puños, los delincuentes escriben las leyes a cambio de dar sus votos y a las órdenes de un señor que es un fugado de la justicia y eso Sánchez lo considera insulto porque dice de hacer necesidad la virtud, pues a ver si hace él virtud de la necesidad que es lo que le hace falta", explica Esperanza Aguirre.

De acuerdo con las palabras de Pedro Sánchez donde comentaba que el Partido Popular firmaría la ley de amnistía si no estuvieran agarrados a VOX, la expresidenta de la Comunidad de Madrid añade: “Pero ¿Cómo vamos a firmar la ley de amnistía?, Él si no estuviera agarrado por Puigdemont con las cosas que ha dicho… todo esto es un disparate y todavía es peor el asunto de Putin que ahora resulta que había ofrecido diez mil soldados rusos para la Cataluña independiente, es un traidor, tiene que juzgarle por ello y he oído antes que discutían sobre la rebelión, ¡pero si lo dijo Pedro Sánchez, que aquello era rebelión!, estamos en un mundo al revés, y dice que se le insulta por lo que dijo Isabel Ayuso para el cuello de su camisa"