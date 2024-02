La magistrada y presidenta de la APM: "No vamos a modificar la materia del terrorismo para beneficiar a Puigdemont"

“Hay un desconocimiento en la separación de poderes, es evidente que somos los jueces los que hacemos esa calificación de los hechos y decimos si son constitutivos del derecho o no del terrorismo. Digamos que esto ya ocurrió con la ley del si es si, que el presidente del gobierno decía lo que iba a decir de acuerdo con la rebaja de las penas a los violadores, vimos que se equivoco a pesar de la instrucción de la fiscalía sobre como habría que interpretar las disposiciones transitorias que no existían en la ley del sí es si”, declara la magistrada.

Por otro lado, María Jesús explica que “la causa lleva en la Audiencia Nacional desde 2019, se conoce porque se ha entendido que existía terrorismo, el ministerio fiscal entre las funciones que tiene encomendadas es velar porque el órgano que conoce de una causa es competente para ello, a la vista de las pruebas que tiene la fiscalía ha entendido que si existía, sin embargo, ha hecho otra interpretación de los hechos y de la legislación aplicable para considerar que no, en definitiva, el informe de la fiscalía es un informe mas en el procedimiento y quien decide es la sala del tribunal supremo que es quien dirá si son constitutivos o no de delito del terrorismo, sin prejuicio de un enjuiciamiento posterior que determina con la competencia de la Audiencia Nacional para empezar".

“Llevo desde 1998 y ya escuchaba que se iba a atribuir la instrucción a los fiscales, cuando el partido socialista gobierna quiere atribuir esto, cuando pasa a la oposición quiere que sigamos instruyendo a los jueces y viceversa. El problema que existe en el ordenamiento jurídico con la instrucción de los jueces es esa dependencia en una estructura jerárquica y mientras exista esto, es muy difícil atribuir la instrucción de las causas penales al ministerio fiscal. Siempre me sorprende que se defiende la instrucción por el ministerio fiscal cuando se gobierna y cuando llega la oposición no se quiere. Sigo pensando y apostando por el juez instructor ", añade la magistrada.

La magistrada sentencia que "el delito del terrorismo de este país es una materia que está no solamente regulada por lo que diga el legislador español, sino que está enormemente influida por la legislación de la EU existen apartados que definen terrorismo como cualquier atentado a la dignidad a las personas, no se distingue entre terrorismo bueno o malo. Desde la UE se insiste en que haya penas que tengan un carácter disuasorio, rebajar la pena no disuade al terrorista, parece evidente que bajar la prisión igual el terrorista tiene menos miedo a delinquir, por ello afectaría a todos los condenados y a los pendientes de enjuiciar, pero dentro de la Unión Europea no tendría cabida porque se habla de penas que quieran castigar el delito de terrorismo".