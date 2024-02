La divertida equivocación de Esperanza Aguirre durante su entrevista en 'La mirada crítica': "No sé qué Ana eres"

Esperanza Aguirre: "Sánchez no ha estado presente en Barbate. El PSOE catalán no ha guardado un minuto por los fallecidos"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid: “Confío en que revalidemos la mayoría absoluta en Galicia y que no voten a Benegá"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Feijóo aclaró que está en contra de la amnistía y que los indultos serian condicionados"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para hablar sobre las elecciones gallegas y la presencia de Feijóo en la comida con el resto de periodistas.

“Lo creo es que Feijóo, que tuvo una comida con muchos periodistas en la que se dicen muchas cosas, ha aclarado después que los indultos que el exigía son las condiciones que dice la ley. Primero que no sean fugitivos de la justicia, que les juzguen y que si les condenan, se comprometan a no volverlo a hacer, vamos... lo contrario de lo que quieren los señores de Junts", comenzaba la expresidenta.

"Yo he cometido muchos errores en mi vida. Muchas veces uno dice cosas que no las dice correctamente y al día siguiente Feijóo aclaró que está en contra de la amnistía y que los indultos serian condicionados. Que si lo considero durante 24 horas es malo, resulta que estaba a 48 horas de las elecciones y en vez de comentar los disparates de Sánchez que no ha estado presente en Barbate, que el PSOE catalán no ha guardado un minuto por los fallecidos, que por lo visto había seis lanchas estropeadas...", ha añadido Aguirre.

Esperanza Aguirre: “Confío en que revalidemos la mayoría absoluta en las elecciones de Galicia"

"No todos los indultos están condicionados, Oriol Junqueras no le he oído decir que se arrepiente, eso no es la exigencia del indulto. Las condiciones son las que pone la ley y eso no es lo que ha hecho Sánchez, que les ha perdonado sin que digan que no lo van a hacer Eva, la amnistía no está contemplada en nuestro derecho”, añadía

Durante la entrevista, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se dirigía a Ana Terradillos como Eva, protagonizando un divertido momento: “Me llama como mi coordinadora, que es maravillosa, yo soy Ana, Esperanza”, comenta la presentadora, a lo que responde Aguirre diciendo que: “Perdona Ana, es que no te veo, no sé que Ana eres”, comenta entre risas con el resto de los colaboradores.