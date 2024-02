Paco Vázquez, exalcalde socialista de A Coruña, sobre las elecciones gallegas: "El PSOE corre el riesgo de pasar a ser un partido residual"

“La gran desgracia es que el partido socialista se ha convertido en un partido terminal a nivel autonómico, no a nivel municipal y eso va a tener unas consecuencias bastante importantes porque el bloque nacionalista gallego, además de su condición, puede cubrir espacios ideológicos de la izquierda. El PSOE en Galicia corre el riesgo de pasar a ser un partido residual , como es por ejemplo en el País Vasco en la dejación de su ideología frente a los nacionalistas", explica Paco Vázquez.

"Madrid ha quedado un poco descolocado con lo de Galicia, se creó por intereses políticos la milonga de que el PP iba a perder las elecciones e incentivar al electorado para acabar con la mayoría absoluta y que Feijóo quedara derrotado, pues se consiguió el efecto contrario, una mayoría que todos los gallegos sabíamos que iba a suceder. Es muy difícil debatir a nivel autonómico, prueba de ello es que ha gobernado con mayoría absoluta desde el inicio de la autonomía y ha cambiado de líderes, me alegro además mucho por Rueda. Creo que en Madrid se ha olvidado o se ha creado una propaganda interesada en generar una inquietud política que no respondía a la realidad de lo que ha sido Galicia", detalla el exalcalde.

" La amnistía va a salir inmediatamente, como va a salir el pacto del bloque con Esquerra Republicana y Bildu para las elecciones europeas, no interesaba presentarlo antes de las elecciones gallegas por si repercutía. La amnistía y los demás capítulos que se van produciendo son consecuencia del pacto, hay uno entre el PSOE con los partidos independentistas y escrito en el que, el contenido se va cumpliendo porque es el que garantiza el poder del PSOE y permite que ellos avancen en sus proyectos políticos", comenta Paco Vázquez.

Además, el exalcalde socialista explica que "es una pura estrategia coyuntural, lo que si ha quedado evidente es que el partido socialista actual no cubre ese espacio ideológico electoral de la social democracia del centro izquierda, hay que buscar una nueva alternativa, dentro del partido no va a suceder. Lo que puede pasar es que con la actitud narcisista de Sánchez puede plantearse hacer elecciones nacionales, porque sabe que está abocado a un calendario de derrotas donde lo va a superar Bildu , su socio".

Por último, el exalcalde socialista sentencia: "Ya son muchas derrotas seguidas, no les extrañe que en esas reacciones de Sánchez que tiene que le de por convocar elecciones, el partido socialista ya no representa a importantes sectores que hasta entonces le habían votado. Sánchez está acabando con el partido socialista si no lo ha acabado ya con él".