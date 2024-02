Revilla, tras la victoria del PP en Galicia: "Es la historia del declive del PSOE"

“Los resultados de las elecciones en Galicia no han sido ninguna sorpresa, reflejan el declive paulatino del PSOE fruto del cambio absoluto en el discurso que es difícil de digerir. Los ciudadanos son reacios a la mentira y a que en los programas electorales aparezca una cosa y luego se haga otra. Hablaba de una negociación con los independentistas que luego ha dinamitado en discurso tradicional del PSOE diciendo que no a la amnistía, y luego muchos de los suyos no lo entienden. Me hace gracia cuando preguntan si la amnistía ha tenido algo que ver en los votos de Galicia, todo viene por el volantazo que ha dado el partido socialista", explica el expresidente de Cantabria.