Borja Sémper, vicesecretario del PP, sobre el 'caso Koldo': "Son delitos graves y el presidente del Gobierno lo está justificando"

“Huele mal, he estado viendo las informaciones y todo es muy chungo . Estamos hablando de cocaína, prostitución, sacando comunicados Moncloa diciendo que no tienen nada que ver. Es todo cutre en un contexto en el que el gobierno demuestra que tiene múltiples vías de agua, los tractores en la calle, la amnistía parada, Marlaska quemado, ayer Sánchez en Marruecos no sabemos muy bien para qué", explica el vicesecretario.

"Creo que, en estos casos, cuando un caso de corrupción afecta a un partido se pone en paños calientes, bueno, cuando afecta al de en frente, se ponen críticos. Lo fundamental es la transparencia . ¿Por qué el señor Ábalos no valía para ministro, pero sí para diputado?, ¿Alguien se cree que un chofer cobra comisiones o que sea capaz de pasearse por el ministerio del gobierno del Partido Socialista cómo Pedro por su casa? Hay cosas que no son creíbles, comenta el vicepresidente.

"Todas las incógnitas son razonables y que interpelan a la máxima autoridad, que es el señor Sánchez. Me provoca tranquilidad que el caso de Isabel Díaz Ayuso, no sólo lo investigó la fiscalía de aquí, sino que la europea también y no vieron indicios de delito, con lo cual, si hablamos de presunción de inocencia, está certificado. El presidente del Gobierno ayer fue un irresponsable, está justificando y avalando que lo que ha sucedido en el seno del partido socialista es verdad. En este caso, con la presunción de inocencia y los detenidos, creo que no son comparables", sentencia Bojar Sémper.