López Miras, presidente de Murcia: "Sánchez ya estará pensando cómo recoger los pedazos del PSOE"

"Esa mayoría absoluta en Galicia y lo que significa en España bien merecía bailar una muñeira cualquier otra cosa" , ha dicho Feijóo cantando 'Xuntos' y bailando una muñeira. Para cada elecciones generaremos las expectativas oportunas, pero ayer era momento de celebrar porque esta victoria es muy importante para el conjunto de España. Son las primeras elecciones después de que Sánchez pactase con Puigdemont y los españoles, en este caso los gallegos, le han dicho que así no", ha continuado López Miras.

"Sánchez no tiene nada que celebrar y ya estará pensando cómo recoger los pedazos del PSOE cuando termine su periplo por el Partido Socialista", ha sentenciado. Además, ha admitido que él no se ve haciendo una moción de censura con Junts: "Con alguien que intentó dar un golpe de estado en Cataluña y está perseguido con la justicia... con esa persona no se puede pactar nada", ha aclarado.