Laura Borrás, presidenta de Junts: "Comparar el terrorismo con una reivindicación pacífica es indigno, quieren frenar el movimiento independista"

Sobre si se incluye un referéndum de autodeterminación, la presidenta de Junts explica que “nosotros no hemos ocultado nunca lo que vamos haciendo , nos reafirmamos en el posicionamiento, somos un partido independentista y queremos la independencia de nuestro país . Nosotros t enemos el poder de los votos que se han obtenido de forma pacífica, cívica y democrática como ha sido siempre y así lo usa Junts en el Congreso".

"Prefiero no hablar de cesiones, una negociación es un acuerdo, en cualquier caso, lo que es claro, en Europa todo el mundo sabe lo que es terrorismo, España lo ha sufrido, sabiendo esto, que se produzca la banalización de un dolor infringido y se pretenda comparar con una reivindicación pacifica es indigno. Lo que ocurre es que se trata de frenar al movimiento independentista. Nosotros no abandonamos ninguna vía porque estamos siguiendo nuestro objetivo, no podemos renunciar a la vía unilateral", comenta Laura Borrás