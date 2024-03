Miguel Tellado, portavoz del PP: “Se supone que todos somos iguales ante la ley, a no ser que seas un chorizo del PSOE”

Por último, el portavoz del PP sentencia que "el PSOE ha decidió desempolvar el acuerdo con Junts de la Ley de Amnistía para tapar el caso Koldo, Ábalos y Sánchez. Yo no conozco al señor Koldo no he hablado en toda mi vida y no tengo nada que ver. Sería curioso que yo hiciera alguna gestión, si no fuese tan grave…me parecería una autentica broma que se me relacionara con esto".