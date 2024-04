El tío de Luis Rubiales, de la polémica fiesta en Salobreña: "Se pagó con fondos de la RFEF. Había chicas que podían ser sus hijas"

Este jueves , en exclusiva , 'La mirada crítica' ha podido hablar con Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales y exjefe de gabinete, el cual no le ha dejado en muy buen lugar: "Tiene una ambición tremenda. Es un señor comido por el deseo de dinero, lujo...", ha dicho.

Uno de los temas más polémicos relacionados con su sobrino y sobre el que ha dado datos Juan Rubiales ha sido la famosa fiesta en Salobreña organizada por el expresidente de la RFEF: "Se pagó con fondos de la Federación. Yo nunca he dicho que fuesen prostitutas, pero eran chicas de 18 y 19 años. Le dije que estaba perdiendo la cabeza y que podrían ser sus hijas. Me pareció una vergüenza y no salí de mi habitación en toda la noche", ha asegurado.