Luis Santamaría, senador del PP, sobre su encontronazo con Koldo: "No declaró nada y la gente del partido socialista respiraba aliviada"

“Creo que Koldo decidió libremente a no declarar ni decir nada, por tanto, nosotros hicimos un relato de los hechos. Ese relato de los hechos lo que demuestra es que hubo un señor llamado Koldo que asumía ordenes de Ábalos, de otros dirigentes del PSOE y como dice la UCO es una organización criminal y está vinculada al entorno del presidente del Gobierno", asegura Luis Santamaría.

"Me parece miserable que se confiara la salud de los españoles cuando se estaban muriendo miles de personas y se contratan mascarillas por una empresa que el año anterior estaba dedicada al mantenimiento de una barcaza en la que hay una central térmica en Angola. Me parece una actitud totalmente reprobable. Creo que durante estas semanas estamos viendo muy inquietos a la gente del partido socialista. Cuando ayer llegamos a la comisión y los compañeros del señor Koldo ven que no va a responder a las preguntas, fundamentalmente del Partido Popular, pues respiran aliviados", sentencia el senador.