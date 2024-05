Teresa Freixes, sobre el manifiesto contra el PSC: "Votar a este partido es entregar un voto para que pacten con los que quieren destruir la Constitución"

“La democracia no es solo votar cada cuatro años, sino ser conscientes de lo que estamos votando. Nosotros decimos que, si se vota a este partido, se tenga en cuenta que es un aliado de los partidos secesionistas, no es el PSC del año XVII", detalla la catedrática.

Mientras el partido socialista catalán sea un aliado, que se sea consciente que estás votando a un partido del secesionismo. El PSC dijo que no a la amnistía y luego la ha defendido de una manera clarísima. En la autodeterminación están todos muy callados por si no conviene sacar ahora con las elecciones este tema a relucir", explica Teresa.

"Puigdemont es un poco de sorpresas, podría ser que viniera a la campaña en España y no pasara nada, que lo hiciera para dar un golpe de efecto a las elecciones o podría ser que no viniera por ver un riesgo de tener que ser conducido ante el Tribunal para declarar pues, no le interesa. Se le ha dado unas alas tremendas, lo han resucitado y lo han colocado en la vida política"