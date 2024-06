Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, sobre el descenso del paro: "No habrá mensajes positivos del PP celebrándolo, estarán alimentando mensajes racistas"

“ La afiliación a la seguridad social va como un cohete , eso no significa que no sigamos trabajando. Normalmente mayo suele ser un mes bueno, pero este año es espectacular. Hace escasamente unas semanas superábamos los 21 millones y ya estamos en 21,3 son unas 220.000 personas, jóvenes que encuentran empleo, mujeres, mejoras cuantitativas y cualitativas. Se están corrigiendo problemas estructurales, es un éxito de país y son datos espectacularmente buenos", ha comenzado la ministra.

Por último, la ministra explica: "Estoy convencida de que hoy veremos el falso patriotismo del PP con este dato tan espectacular, donde hay personas que mejoran sus situación laboral y personal y me atrevo a decir que no habrá mensajes positivos celebrando el éxito del país sino alimentando mensajes xenófobos, abrazando a VOX y por supuesto incrementando el lodo y el fango en una oposición que no está a la altura del país".