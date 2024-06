Aguirre, ante la condonación de la deuda catalana: "Todos tenemos los mismos derechos, pero Cataluña tiene un trato especial"

“Esto de que Puigdemont después de todas las cuestiones que le ha impuesto a Pedro Sánchez, ahora le impone que en todas las leyes que vaya a aprobar, tiene que poner que Cataluña tiene un trato especial y claro lo primero que quiere es esto en la financiación. La comunidad de Madrid no está en ese fondo de financiación autonómica y ha tenido que financiarse por su lado, una cosa es que cada uno tenga sus necesidades, pero todos tenemos habitantes y tenemos los mismos derechos unos que otros ", asegura Aguirre.

"He escuchado a los presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Valencia decir que es intolerable para ellos, pero hoy nos encontramos noticias increíbles como la del fiscal general del estado ordenando a la fiscal de Madrid por escrito, a pesar de que es ilegal, de que tiene que hacer una nota de prensa revelando datos de un particular, coincide además con las noticias sobre Begoña Gómez", explica la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Ana Terradillos comenta la complicación que tiene García Ortiz por la declaración que se dijo en sede judicial, a lo que la expresidenta de la Comunidad de Madrid detalla: “No es una declaración, son los mensajes que le ha puesto el fiscal, no tiene paliativos", comenta Aguirre

“Lo último que dijo Pedro Sánchez de que la sede social está en la Comunidad de Madrid del fango se lo ha inventado él, Ayuso no tiene que ver con que no hayan dejado entrar a los de la UCO en la embajada de España en Caracas, ni con los asuntos de Begoña, ni con los asuntos de Koldo. El que tiene problemas es Sánchez y yo creo que su mujer o el hermano, tendrían que dar explicaciones si creen que son inocentes, pero no han dado ni una", asegura la expresidenta de Madrid.