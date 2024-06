El presidente de Aragón, sobre Sánchez: "No es casualidad que se produzca un ataque a periodistas y jueces a la vez que investigan a su familia"

“Lo que está haciendo Sánchez es evidente, quiere comprar poder con el dinero de todos . Yo no comparto que esta reforma de financiación sea comparable con otras reformas, en este caso el PSOE pretende romper con la igualdad, la solidaridad y con el sistema que es justo. Están mintiendo, se está hablando de que en Cataluña se están reclamando 52.000 millones de euros, eso es nueve veces el presupuesto de Aragón, y por lo tanto, si unos reciben más, el resto recibimos menos , pero además se da la circunstancia de que es el que más tiene", explica.

"Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean posibles porque nos estamos jugando la igualdad, seguir siendo un país y el sistema de autonomías. Vamos a hacer lo que este en nuestra mano, estar en la calle es una razón fundamental para la defensa de la democracia, de los valores políticos como es la igualdad, no puede ser los privilegios que se le está otorgando a Cataluña sigan manteniéndose como indultos, amnistía...", detalla el presidente de Aragón.

"No nos vamos a quedar callados y lo vamos a decir en todos los lugares donde nos sea posible. Es evidente que esto dificulta en el entendimiento con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ninguna de las noticias es positiva, no lo es el ataque a los medios, ni la financiación. La idea es que el gobierno de España y Sánchez mantengan sus propios privilegios y yo creo que no es una casualidad que el ataque a los periodistas y jueces suceda a la vez que está investigada su familia", declara Azcón.