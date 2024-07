Revilla compara cómo vivió su denuncia por Manos Libres con la actitud de Begoña Gómez y Pedro Sánchez: "No los veo tranquilos y no han atajado esto"

El entrevistado empieza comentando que "siempre en política se intenta erosionar al que está gobernando", aunque antes de dar su opinión quiere ir hasta el centro del problema: "No conozco a fondo esta historia, pero sí el origen . Esto viene de una asociación llamada Manos Limpias ... a mí ellos me sometieron a tres querellas, todas absueltas, en la época en la que fui presidente de Cantabria".

"En todas mis demandas yo estuve tranquilo, sabía que todo era un infundio y tenía la seguridad que cuando llegaran a un órganos competentes, al no haber nada, pues me absolverían", comenta Revilla sobre su caso particular. Sin embargo, alerta sobre la situación de Begoña: "Yo a ellos no los veo tan tranquilos, no. Creo que Pedro Sánchez no ha atajado esto desde el principio, con contundencia y enseñando todo lo que su esposa ha hecho".