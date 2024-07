El ministro de Exteriores, sobre cómo van a rescatar a los seis españoles: "Fletaríamos un vuelo desde Puerto Stanley"

El ministro empieza hablando sobre el rescate: "Por que respecta a los 10 españoles , hay seis españoles que se encuentran vivos y bien físicamente, esto me llena de alegría. Desgraciadamente es que dos han fallecido , les traslado el pésame a familias y amigos desde aquí. Y hay dos españoles que estarían desaparecidos ".

"La idea es que tanto los cuerpos que se han recuperado y las personas que han sobrevivido estén llegando a Puerto Stanley , en Islas Malvinas, a eso de nuestras tres de la tarde . Allí pasarán un reconocimiento médico", matiza el político. Además, añade: "Aquellos que se encuentran vivos están en perfecto estado, estamos intentano ponernos en cotnacto con el armador para la repatriación y quiero trasladar a las familias que no vamos a escatimar cualquier esfuerz o, si hiciese falta fletaríamos un vuelo para traerlos a España".

Por último, sobre cómo ocurrió la desgracia, José Manuel Albares detalla: "La información que me han trasladado es una zona muy compleja, condiciones climáticas muy adversas, me describían olas de hasta ocho metros y todo apunta a que el barco recibió un impacto por las olas, que provocó una vía de agua y generó el hundimiento. Esto me ha llegado por varias fuentes".