Un irónico vídeo se hace viral en los perfiles del PSOE: enseña a Feijóo cómo "cocinar un buen caso jurídico contra Begoña Gómez"

"Hoy, mi amigo Feijóo me ha pedido que le haga presidente del Gobierno. Como no puede ganar las elecciones, se me ha ocurrido cocinarle un buen caso jurídico a ver si tumba a Pedro Sánchez. He empezado por crear dos pseudomedios digitales. He publicado un par de bulos en internet sobre la mujer del presidente del Gobierno y lo he dejado reposar para que redoblase su tamaño en redes sociales. He contactado con un par de asociaciones ultras para que creen una demanda basada en esos titulares falsos, que ya tenían buena pinta. Además, con un juez que es amigo de la jefa de Feijóo. Para marinar un poco más el caso, se me ocurrió que podría añadir a la receta un poquito de despiste. Un hombre que, según un abogado ultra, es el profesor de esquí del presidente y su mujer. Lo emplaté todo súper bonito y aproveché para pedir la citación del presidente del Gobierno como testigo del caso. Es lo mejor que he hecho nunca y a mi amigo Feijóo le ha encantado".