Revilla, sobre el regreso de Puigdemont a España: "Ha vivido como un auténtico rey y ahora no puede pretender venir de héroe"

Revilla ha dejado clara su opinión sobre la salida de Cataluña del régimen común que le llevará a gestionar sus impuestos : "Lo vengo diciendo desde hace tiempo porque intuía que esto sucedería. En la primera investidura de Sánchez fuimos los únicos que votamos que sí y sacó 123 votos. Votamos que sí porque era un programa del PSOE y en el que renegaba de sus socios y del independentismo. A la siguiente votamos que no porque se creó una mesa bilateral de reuniones ente el gobierno de España y Cataluña y esto era romper la norma que yo he vivido durante 20 años durante presidente".

Además, ha analizado la actitud de algunos líderes del PSOE, que critican la actitud de Pedro Sánchez pero no dan un paso al frente : "Yo rechazo romper la disciplina de voto en una organización política. Lo único que pueden hacer es marcharte o acatar la decisión que ha tomado el partido. Sé que hay un descontento muy grande en el PSOE y ningún ciudadano de izquierdas puede estar de acuerdo en que no se respete el criterio sagrado de la Constitución de que deben pagar más los que más ganan y eso es trasladable a la solidaridad interterritorial. El socialista de verdad no puede estar de acuerdo con esto con que se rompa un criterio consagrado por la Constitución", ha analizado.

Revilla ha comentado el regreso de Puigdemont a España y lo que puede suponer parala investidura de Salvador Illa: "Va a crear u n problema. Ya no le queda otra que venir y no hay otra solución que detenerle. También es verdad que no creo que esté mucho tiempo en la cárcel porque se procederá a un indulto. Viene de héroe y es el más cobarde de toda esta historia que nos lleva de cabeza desde hace siete años. Ha vivido como un auténtico rey y ahora no puede pretender venir de héroe cuando sabe que como mucho va a estar en la cárcel un mes, mientras que sus compañeros han pasado cuatro años encerrados".