Investigación | Las mafias de los aeropuertos: captan a sus víctimas y se quedan con sus maletas hasta que acceden a su chantaje

Te esperan en la puerta de salidas, te echan el ojo y se ofrecen a llevarte el equipaje. Pero a la hora de facturar, hay un cambio en su comportamiento : "Discuten con los pasajeros hasta que el pasajero accede porque les amenazan. Hasta que no les pagan dinero no les devuelven el equipaje de mano", nos cuentan.

Los cuerpos de seguridad actúan, pero no sirve de nada. Los identifican, los echan del aeropuerto... pero no pasan, más de diez minutos hasta que vuelven a entrar. "Dicen que no les pueden echar porque están en un sitio público", nos cuenta una de las trabajadoras del aeropuerto.