Cuenta atrás para la lectura de la sentencia de Daniel Sancho: "Lo más probable es que la sentencia sea la pena de muerte"

Sobre el temor que tiene Rodolfo Sancho de que su hijo entre en la peor cárcel de Tailandia, conocida como 'El gran tigre', ha sido claro: "Hay pocas posibilidades de que se libre de ir allí. Hay un acuerdo no firmado pero negociado por todas embajadas occidentales para que sus presos cumplan la pena en Bangkok. Se hace así no porque la prisión sea peor, que lo es, sino porque para las ayudas no tienen que viajar. Por eso es muy probable que Sancho tenga que ir allí, aunque es cierto que en el último año se abrió una prisión para pena de muerte en la misma provincia que la cárcel en la que está ahora. Por eso hay una posibilidad que sería muy novedosa de que Daniel Sancho pueda estar en esa prisión nueva, aunque no sería lo más normal", ha explicado.