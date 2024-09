Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: "Este gobierno va a sentar las bases para terminar con el problema de la vivienda"

Poco después de que Clavijo pidiese a las ONG en Canarias que no acepten a ningún menor más sin autorización de la comunidad , Isabel Rodríguez se ha mostrado crítica con esta decisión: "Creo que el presidente de Canarias se está equivocando. Han podido ver cómo el presidente de España le ha tendido la mano y ha sido su aliado en el gobierno, el PP, el que le ha dejado tirado", ha dicho.

"Yo comparto las declaraciones de Pedro Almodóvar y pueden ver las que hizo el Papa. Porque este problema no se puede abordar sin recordar que son personas, niños y niñas como nuestro hijos que tienen que ser atendidos de la mejor manera por nuestras competencias. Por lo tano, creo que el presidente de Canarias se equivoca y que el problema se lo ha generado su socio, el señor Feijóo. Es un asunto que no se puede despachar a golpe de titulares y entraremos en conversación. Hay un conjunto de operadores públicos que trabajan para dar garantía y seguridad al estado de derecho y es lo que pasará en este caso ", ha finalizado.

Sobre el cupo catalán , Isabel Rodríguez ha dicho: "Es documento es público y puede ser analizado por cualquiera. Lo que celebro es que en este arranque de curso político en España se esté hablando de financiación y no de independencia en Cataluña como sucedía antes. Es un debate muy interesante que queremos abordar y lo que ha hecho el Gobierno de España es propiciar a las Comunidades Autónicas más recursos que nunca. Tranquilidad porque este es un gobierno que lo hace para una mayoría social", ha sentenciado.

La ministra ha tratado uno de los mayores problemas de nuestro país, el precio de la vivienda y la falta de vivienda pública: "Hubo gobiernos que se dedicaron a desamortizar el dinero público y una vivienda no se construye de la noche a la mañana. No es un problema de España, es un problema global cuyos datos lo dejan claro y que también tienen que ver con el crecimiento de la población. Estamos haciendo muchas cosas durante estos años, ayudas, paquetes de vivienda que se van a poner en marcha... ese es el compromiso del gobierno de España y no podemos hacerlo solo porque es un problema que necesita una ayuda total. Hemos resuelto problemas muy importantes que pensamos que nunca se iban a solucionar y en esta legislatura vamos a sentar las bases para terminar con el problema de la vivienda", ha asegurado.