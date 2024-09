El presidente del Gobierno de Aragón responde a la promesa de Sánchez de dar más recursos a las autonomías: "Es mentira"

Poco después de que Pedro Sánchez anunciará este miércoles por la mañana que se dotará de más recursos a las autonomías para lograr una financiación justa, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha respondido en 'La mirada crítica' a la promesa del presidente: "La realidad es que Sánchez dijo no a los indultos y acabó siendo un sí a los indultos y dijo no a la amnistía y ha sido un sí a la amnistía. Ahora dice que que va a hacer una fórmula de financiación que va a mejorar a todas las Comunidades Autónomas, pero yo ya no me lo creo. Nadie que tenga un mínimo de sentido común ya cree a Pedro Sánchez. En Aragón es más difícil que le creamos, porque vamos a tener una financiación peor que el año pasado con dos millones de euros menos pese que va a haber un crecimiento económico muy importante".