Isabel Díaz Ayuso, sobre Hacienda y la investigación a su novio: "No me afecta porque es ajeno a mí"

Ana Terradillos, a Ayuso: "¿Políticamente hablando le ha afectado el litigio que mantiene su pareja con Hacienda?"

Díaz Ayuso: "Sí me preocupa cómo se utilizan los medios del Estado contra un ciudadano por ser 'pareja de'..."

"Es un aburrimiento mi vida, es tan sencilla que tienen que ir a por lo que sea de Ayuso, alguien del trabajo, el hermano, el padre o el novio", dice la presidenta

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acude al plató de 'La mirada crítica' para ser entrevistada por Ana Terradillos y responder a todas las preguntas de la presentadora y a todos los colaboradores en la mesa de debate, donde también se sentó la política.

Uno de los momentos clave llega cuando Ana Terradillos hace referencia a la polémica que persigue a Isabel Díaz Ayuso desde los últimos meses: "Presidenta, ¿políticamente hablando le ha afectado el litigio que mantiene su pareja con Hacienda?". Ante esta cuestión, la invitada es clara: "No, porque es ajeno a mí por completo".

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso explica que "sí me preocupa cómo se utilizan los medios del Estado contra un ciudadano por ser 'pareja de'... fíjate la de años que han estado investigándome, hasta las notas del colegio". Además, señala a un medio periodístico: "Uno de los digitales, que seguro que Sánchez lo tiene entre ceja y ceja, aunque les veo demasiado bien comunicados... pues dicen que pasé sin pena ni gloria por el colegio. Hombre, que me fui con 12 años, cómo quieres que me vaya de allí".

"Me han investigado el colegio, instituto, universidad, títulos... lo han intentado todo, me han llevado a los tribunales por todo tipo de cuestiones", sentencia Díaz Ayuso. Tras esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid declara: "Es un aburrimiento mi vida, es tan sencilla, tan normal que yo creo que hasta no llegan a que alguien pueda hacer algo así en mi lugar".

"Ellos pensarán '¿cómo estaría yo si fuese el presidente de la Comunidad?'. Y no, no hay nada, no hay trampa ni cartón", continúa diciendo la entrevistada. Por otro lado, Isabel sentencia: "Entonces tienen que ir a por lo que sea de Ayuso. A no sé quién de Ayuso en el trabajo, la prima de Ayuso, el hermano de Ayuso, el padre de Ayuso o el novio de Ayuso".