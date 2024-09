Miriam Nogueras, portavoz de Junts, no descarta una moción de censura junto a Vox y PP: "Votaremos aquello que beneficie a los catalanes"

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Unas horas después de que los siete diputados de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados dejasen tirado al Gobierno Central decidiendo a última hora votar en contra de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para regular el alquiler temporal, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha estado en directo en 'La mirada crítica' para explicar los motivos de su partido para tomar esta decisión.

"Nosotros estamos dispuestos a solucionar el problema que hay con el alquiler de temporada, pero no podemos permitir que se nos cuelen políticas de un modelo que está demostrado que no funcionan", ha comenzado.

Nogueras ha agradecido la llamada del programa para dar su versión de lo sucedido: "A principios de junio nos dan un texto y nos proponen firmarlo conjuntamente, pero este texto incluye barbaridades para nosotros como institucionalizar que una habitación pasa a ser vivienda, criminaliza de nuevo al pequeño propietario... hay políticas que nosotros no podemos aceptar y proponemos hacer cambios y mejorarla, pero nos dicen que no se va a cambiar ni una coma. Entonces nosotros no firmamos porque no compartimos ni esta política ni este modelo. Se presenta ayer y el lunes en la última reunión les avisamos de que nos abstenemos y que no podemos apoyar esta propuesta. Hacemos una rueda de prensa y explicamos los motivos de nuestra decisión. A primera hora de l tarde nos llega que hay cambios y que con nuestra abstención facilitaríamos la aprobación de esta ley y por eso cambiamos de voto, pero no cambiamos de opinión", ha explicado.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts: "Si no tienen mayoría y quieren los votos de Junts, tienen que negociar con Junts y no nos pueden decir que no van a cambiar ni una coma"

"No recibimos llamadas y no hacemos cambios por llamadas. Nosotros tenemos nuestro criterio y en el momento que facilitaríamos la tramitación de esta ley con nuestra abstención, decidimos votar que no. Si no tienen mayoría y quieren los votos de Junts, tienen que negociar con Junts y no nos pueden decir que no van a cambiar ni una coma", ha sentenciado.

Sobre las palabras de Rufián acusando a Junts de que terminarán haciendo presidente a Feijóo: "El único fantasma que he visto es la estructura de su partido. Se habla mucho del problema, pero tenemos que encontrar soluciones. Se está demostrando que la ley de vivienda no funciona y no podemos continuar con algo que no funciona. Lo que tenemos que hacer es incentivar al pequeño propietario para que alquile y lo que están haciendo es dar inseguridad jurídica al pequeño propietario", ha respondido Nogueras.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha hablado también de si se plantean una moción de censura junto a Vox y al PP: "Somos un partido independentista que nunca ha formado parte de ningún bloque y votaremos por aquello que pueda beneficiar a los ciudadanos catalanes", ha dejado claro.