Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ante su reunión en Moncloa: "Voy con el objetivo de escuchar a Sánchez y de recordarle lo que nos debe"

Además, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón ha dejado claro que no sabe hasta dónde son capaces de llegar Sánchez y Puigdemont: "No tengo la bola de cristal para saberlo. En todas mis previsiones le confieso que he fallado en todas. Llegué a creerme que no podría abaratarse la malversación en España, que la amnistía era ilegal y anticonstitucional, que no habría indultos... así que ahora con el cupo catalán y la consulta soberanista comienzo a ser pesimista. Los límites se han ido cruzando uno detrás de otro, mientras tanto a la Comunidad Valenciana hacer mamografías o centro de salud a la Comunidad Valenciana le cuesta más que a otros. Esta es la España de Sánchez.