El equipo de 'La mirada crítica' sorprende a Ana Terradillos por su cumpleaños: "Gracias por hacerme brillar"

Este martes 1 de octubre, Ana Terradillos ha celebrado su cumpleaños en pleno directo de 'La mirada crítica'. Aunque la presentadora ha tratado de no darle mucha importancia, su quipo le tenía guardada una emotiva sorpresa.

Durante el programa, Ana Terradillos ha seguido la escaleta y ha dado paso a Jano Mecha. Visiblemente nerviosa porque había visto entrar a su compañero con un bonito ramo de flores y una tarta, la presentadora no ha podido evitar contener la emoción: "He visto por el rabillo del ojo que me trae un ramo de flores precioso", ha dicho.