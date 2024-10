La inquiokupación deja sin plan de pensiones a un jubilado: "En lugar de recibir un ingreso, estoy perdiendo 350 euros al mes"

Eduardo Molet, consultor inmobiliario y colaborador del programa, señala que estos problemas son "culpa de la ley de la vivienda". Carmelo también destaca que no es un caso aislado: "No somos un bulo ni cuatro gatos; son más de 80,000 personas las que padecen esto. Es un efecto llamada". La situación ha superado a Carmelo, quien vive en el mismo barrio pero no quiere tener relación con sus inquilinos: "Cualquier cosa que diga puede jugar en mi contra. No he recibido ningún contrato que indique que debo mantener a una persona vulnerable a costa mía".