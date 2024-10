López Miras se reunirá con Pedro Sánchez el día de su cumpleaños: "Tarta no habrá, pero estoy abierto a regalos"

La primera pregunta a la que se ha enfrentado es al motivo por el que su partido no ha implementado la ley de la vivienda: "Es una ley anunciada por Bildu, algo que deja mucho que ver del sesgo ideológico que tiene. Se refiere a que no intervenimos los precios del alquiler y en Murcia no se hace porque ningún Ayuntamiento lo ha pedido y porque en Barcelona se ha demostrado que es un error, ya que provoca que los arrendatarios tengan miedo a alquilar y existan menos pisos de alquiler, retirándolas y subiendo los pocos que queden", ha explicado.

"Yo no necesitaba los votos de VOX para ser presidente de Murcia, me valía con su abstención. Cuando llegamos al final de ese plazo pensamos que era mejor dar estabilidad, no forzar unas nuevas elecciones y llegar a ese acuerdo con VOX. En mi discurso de envestidura me comprometí a muchísimas cuestiones y todas se han ido cumpliendo", ha querido señalar Miras.