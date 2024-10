Margarita Robles, ante los bombardeos del Líbano: "No puede ser que sigan muriendo más civiles; debe haber una solución negociada"

Quedan aún algunos cabos sueltos. Desde 2006, hay militares españoles en la misión UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano), y Robles ha declarado que no se contempla su evacuación: " Su labor es crucial para la protección y reparación de daños ". También ha comentado que ha hablado con el general García del Barrio , jefe del contingente, quien le ha explicado que incluso cuando están en los búnkeres, continúan realizando labores de mediación. Robles ha enfatizado que la misión de UNIFIL "anima a los demás" por su importante contribución a la paz.

Ana Terradillos ha señalado que " la presión internacional no es suficiente para detener los frentes abiertos " y Robles expresaba su decepción: " Hemos condenado los ataques de Irán y de Hamas del 7 de octubre, pero exigimos un alto al fuego inmediato en Gaza ". Ha añadido que "lo que está ocurriendo en el Líbano es una vulneración de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional . A veces da la impresión de que la comunidad internacional está ignorando el drama humano que se vive en estos lugares ". Robles ha enfatizado su deseo de que "la vía de la paz y el diálogo sea la que abra camino".

En cuanto a la posibilidad de evacuar a ciudadanos españoles en la zona de Jerusalén, ha afirmado que "no tiene constancia de que los ciudadanos españoles lo hayan solicitado". A diferencia del aeropuerto de Líbano, que no tiene vuelos comerciales, el de Tel Aviv sigue abierto. "Ahora estamos concentrados en el Líbano", ha aclarado. Robles ha concluido pidiendo un alto al fuego en Oriente Medio: "No puede ser que sigan muriendo más civiles; debe haber una solución negociada".