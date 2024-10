Ana Terradillos se solidariza con las víctimas del terrorismo: "Siempre con ustedes, yo lo tengo claro"

"Parece que estamos en una pesadilla. Es algo muy grave y las víctimas nos sentimos como que no importamos nada, olvidadas y no hacen nada más que aprobar cosas a favor de los presos etarras y nunca delas víctimas", ha denunciado.

Aunque todavía no ha tenido contacto con el Ministerios de Interior, Maite Araluce se verá hoy con el ministro Marlaska, hacia el que ha tenido unas escuetas pero contundentes palabras: "Si me dejan acercarme a él, espero que me mire a la cara y reconozca que nos ha mentido y que ya está bien de reírse de las víctimas del terrorismo porque no sabe el dolor que esto provoca", ha dicho.