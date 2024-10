Marimar Blanco, contra el Gobierno: "Txapote este año va a poder tomarse las uvas en su casa mientras que mi hermano está bajo tierra"

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha asegurado en directo en 'La mirada crítica' que su formación no conocía las enmiendas a una modificación legal con la que podrían rebajar sus penas hasta 44 presos de ETA, a la vez que ha agradecido la "cercanía" de sus compañeros ante esta situación.

Marimar ha querido pedir perdón en nombre de su partido a las víctimas del terrorismo por ese "error tan grave del PP en el que no entra ningún tipo de justificación y que no se puede volver a repetir".

Tras disculparse, l a hermana de Miguel Ángel Blanco ha dejado claro que se trata de "una artimaña de un Gobierno que está de rodillas al servicio de Bildu para cumplir ese pacto encapuchado". Además, ha recordado que fue un gobierno del PP el que evitó la excarcelación y la rebaja de la condena en el año 2014: "Si hicimos todo lo posible para evitar esto, no tiene sentido que ahora el Partido Popular votase de manera consciente esta modificación".

La hermana de Miguel Ángel Blanco ha asegurado que el PP ha aprendido de este fallo tan grande: ""Mi partido ha reconocido que ha metido la pata y yo misma he empezado esta entrevista pidiendo perdón porque es un error injustificable que no tiene por dónde cogerlo y que no puede volver a ocurrir. Espero que esto sirva para que miremos con 20.000 ojos cada norma que nos venga de este Gobierno que sabemos que nos va a engañar y que lo único que busca es la trampa".