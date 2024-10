Esther Muñoz, vicesecretaria del PP, responde a la ministra Pilar Alegría: "Da vergüenza escuchar las cosas que le obligan a decir"

"La verdad es que la señora Pilar Alegría no tiene ya ninguna credibilidad. La hemos visto mentir a todos los españoles en 'prime time' y creo que se lee los argumentarios que le mandan. A veces me da vergüenza escuchar las cosas que le obligan a decir a ella o a Esther Peña. El partido de los GAL, de Filesa, de los ERE, de Roldán, del BOE o de la Cruz Roja no puede dar ninguna lección de corrupción", ha arrancado diciendo en su entrevista con Ana Terradillos.

"Los españoles ya están cansados de que los partidos se tiren la corrupción a la cara y lo que quiere son responsabilidades. El Partido Popular ha asumido sus responsabilidades y lo que decimos en el PP es que caiga el que tenga que caer, mientras que el PSOE lo que hace es no hablar de los casos que les atenazan a ellos. Todos estamos viendo la trama de este Gobierno y de Pedro Sánchez y no han dado absolutamente ninguna explicación a nadie. Lo que tendría que hacer la señora Alegría es hablar de lo suyo y dejar lo de los demás", ha sentenciado.

Sobre el gesto del señor Tellado sacando una fotografía con las víctimas del terrorismo de ETA en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz ha dicho: "Creo que no es cuestión de si a mí me gusta o no me gusta. Lo que hay es una gran diferencia entre sacar a las víctimas del terrorismo para hablar de su memoria y traficar con estas víctimas como ha hecho el Gobierno de España para que los asesinos de sus familiares salgan antes de tiempo. Creo que lo que quería poner de manifiesto el señor Tellado es que el PSOE está traicionando la memoria de todas las víctimas".