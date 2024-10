La solución para acabar con la crisis de la vivienda en España: "Más oferta de suelo y de vivienda”

La vivienda se está convirtiendo en un producto de lujo para los españoles. La 'crisis habitacional' se ha vuelto un tema recurrente entre los jóvenes que intentan salir de sus casas e independizarse. El Gobierno ya lo ha catalogado como un problema real y se ha vuelto prioridad en sus políticas. En 'La mirada crítica' hemos entrevistado a Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, para que nos explique por qué no se está construyendo más vivienda , en un momento donde es necesario, y cual es la solución para poner fin a la crisis que atraviesa España.

"Se están creando alrededor de 220 mil hogares al año , pero solo se están ejecutando 85 mil viviendas, así llevamos ya varios años", ha explicado. "Por lo cual, hay una franja de personas que no pueden optar a la vivienda porque no se están construyendo", ha añadido, evidenciando la situación actual del país.

Pedro ha explicado que "no es normal que se necesiten 10 años para modificar un plan de ordenación urbana", y recalca que "los problemas subsanables no deberían anular una planificación porque crea lentitud e inseguridad para los promotores inmobiliarios". "Es imprescindible que los partidos se pongan de acuerdo en una 'Ley del Suelo' que nos dé una seguridad jurídica para que un defecto no anule la planificación urbanística; la solución es más oferta de suelo y de vivienda”, ha concluido.