El drama de Sonia, 200 días en lista de espera para que le quiten un tumor: "Mi útero ya está afectado por completo"

"Esta sería la tercera intervención porque, en su momento, cuando se me detectó, como ya soy madre, pedí que se me retirara el útero entero para así evitar más consecuencias", ha explicado. "Pienso que los derechos de los ciudadanos muchas veces no se tienen en cuenta. Pedí que me lo extirparan para evitar futuros tumores y se me negó por el criterio del médico, ya que era muy joven", ha añadido. Sonia ha relatado que tuvo una primera intervención y que, entre esta y la siguiente, pasaron 11 meses. La segunda intervención tuvo lugar el 3 de enero, y desde entonces ha estado esperando aproximadamente 200 días para que le realicen la operación de extracción del útero.