El cara a cara entre Esperanza Aguirre y Juan Lobato: "Sánchez está obsesionado con Ayuso"

El panorama político en España atraviesa momentos delicados. La corrupción vuelve a ser tema de conversación en las calles y no se salvan muchos políticos. El caso Ábalos , las acusaciones contra la mujer del presidente y, más recientemente, la presunta implicación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un fraude fiscal han alimentado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado sentirse acosada por estas últimas revelaciones y ha decidido no acudir a la reunión con Pedro Sánchez , prevista para este viernes. Esperanza Aguirre , expresidenta de la Comunidad de Madrid, y Juan Lobato , secretario general del PSOE en Madrid, han asistido, este martes, a 'La mirada crítica' para enfrentarse en un cara a cara y exponer sus opiniones y declaraciones sobre el asunto .

Aguirre ha manifestado su apoyo a Ayuso y entiende que no haya asistido "por los insultos de los días previos". "El presidente del Gobierno, desde la tribuna del Congreso, sabiendo que ella no podía responderle, la llamó corrupta", ha arrancado explicando Aguirre. "Ahora dicen que es una deslealtad institucional, cuando Pedro Sánchez, en 2018, se negó a ser recibido por Rajoy, quien le había convocado a La Moncloa", ha añadido. Además, señala que no solo en ese caso, sino también en la sesión de control del Congreso, Sánchez no respondió a ninguna de las preguntas que le formularon. "Y como en el Senado no lo "trata bien", lleva sin comparecer allí desde el mes de marzo", ha concluido la expresidenta.