Los inquilinos dan plantón al Gobierno: "Parece que no han entendido nada. El bono de alquiler nos parece absurdo"

La falta de vivienda y sus altos precios están causando una gran conmoción social. Para intentar poner fin a esto, Pedro Sánchez convocó una reunión con organizaciones sociales el pasado martes, 22 de octubre, a las 12:30 en la Moncloa. A la reunión también asistió la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez . Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas decidió no acudir, manifestando su rechazo en un comunicado al Ejecutivo debido a la presencia prevista de la patronal inmobiliaria. En 'La mirada crítica' hemos entrevistado a Marta Ill, portavoz de este sindicato en Cataluña , quien nos ha explicado las razones de esta decisión y las propuestas para mejorar la situación.

Tras numerosas manifestaciones, Ill ha explicado que " el gobierno parece no haber entendido el mensaje de la calle" sino que este problema se puede solucionar "conciliando intereses, pidiendo a los propietarios que sean solidarios con los inquilinos, o con medidas como el bono" . Marta ha criticado duramente esta ayuda, calificándola de absurda: "Nos parece una minucia comparado con lo que necesitamos".

La portavoz del sindicato de inquilinas ha sostenido que el Gobierno no ha entendido la demanda ciudadana; una bajada radical de los precios del alquiler y ha añadido que el problema de las pensiones no es responsabilidad de los inquilinos, sino del Gobierno, afirmando que "no hay diálogo posible" que solucione esta cuestión.