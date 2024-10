El alcalde de Badalona, sobre el cierre de los 'zulos' de 15 metros cuadrados: "No han querido salir, pero iniciaremos un proceso judicial para desalojarlas"

García Albiol ha reconocido que las viviendas ilegales clausuradas recientemente en la ciudad eran auténticos "zulos" , habitados por personas humildes que no causaban problemas a los vecinos, pero no podían permitirse pagar un alquiler superio r. "Pagaban entre 400 y 600 euros cada mes por esos zulos. Eran personas trabajadoras que solo querían vivir de la manera más digna posible" , ha explicado el alcalde.

Cocina, salón y dormitorio, tres en uno. El antiguo almacén se había convertido en 18 viviendas y en el bloque vivían unas 30 personas. Tras el cierre de estos espacios, el alcalde ha afirmado que se estudiarán sus casos: "Les hemos ofrecido la posibilidad de estudiar cada caso individualmente." No obstante, ha señalado que se trata de "obras ilegales y un tipo de vivienda infrahumana", y subraya la dificultad del proceso: "Las familias no han querido salir de esos zulos. No podemos obligarlos a dejar sus viviendas, vamos a iniciar el procedimiento judicial correspondiente para poder desalojarlas".