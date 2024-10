Fernando Clavijo, tras la respuesta del gobierno a la inmigración en Canarias: "Sentimos que por primera vez entienden que es cosa de todos"

Sobre el problema de la inmigración y los 100 millones de euros que recibirá España , Clavijo ha dicho: "Lo primero es dar las gracias a los medios de comunicación porque nos hemos sentido ayudados y acompañados por vosotros. Les reclamamos 157 millones de euros porque es lo que estamos pagando a las ONGS. Ayer por primera vez sentimos que el Gobierno entendía que este es un problema de todos y no solo de Canarias. Este dinero nos va a aliviar, pero este no es un problema de dinero y seguimos apelando al sentido común de los dos grandes partidos para que nos sentemos y cambiemos la ley".

Además, Clavijo se ha mostrado en contra de imponer el modelo Meloni en España: "No va a existir ni muros ni mar tan ancho en España como para impedir que alguien busque esperanza y un futuro mejor. Hay que mirar la otra orilla de la inmigración, saber lo que están viviendo y entender la desesperación de un padre que mete a un niño en un cayuco que no sabe si va a llegar a tierra. Este modelo es la técnica de avestruz, meter la cabeza porque si no lo veo no existe. A largo plazo eso será un problema mayor para Europa", ha asegurado.