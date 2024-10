Cristina Fallarás sigue recibiendo denuncias contra Íñigo Errejón: "Un docena de mujeres me han relatado cosas similares"

"Se van multiplicando las denuncias, lo que yo publico en un primer momento no es una denuncia contra Errejón, es una denuncia en la que no se da nombre. Me han ido llegando una docena de mujeres más que me cuentan cosas similares sobre Íñigo. Son denuncias en las que no se dan muchos detalles sobre lo sucedido pero es que hasta ahí podíamos llegar. Estas mujeres no me dicen 'me hacían tal y tal', pero sí que me cuentan que se sienten identificadas porque han sufrido el mismo trato por parte de Errejón. Lo que me preocupa es que estas mujeres tienen miedo, tienen terror a que se sepa su nombre, algo está fallando si las mujeres no se atreven a denunciar dando su identidad y más cuando es por parte de un hombre que está en una situación de poder".