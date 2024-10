Cristina Fallarás explica cómo trabaja con las denuncias que recibe: "Yo sí las creo. No me he planteado jamás que esas mujeres mientan"

La propia Fallarás, que ha asegurado tener más de 1.00 denuncias de mujeres en sus manos, ha estado en directo este lunes en 'La mirada crítica' para contarnos cómo trabaja con ellas: "Se llama activismo feminista, da mucho trabajo y no está pagado. Me llegan los mensajes, los leo y los publico sin nombre por orden de llegada. Levo un año y medio haciéndolo así. Le dedico dos horas por la mañana antes de ponerme a trabajar y normalmente otras dos horas por la noche antes de meterme en la cama", ha comenzado relatando.

"Los mensajes los publico tal y como me llegan y no mantengo con el testimonio ningún tipo de relación más allá de darle las gracias porque lo que hace es durísimo y dolorosísimo. No me he planteado jamás que esas mujeres mientan porque no conseguirían nada", ha dicho.