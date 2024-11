Diana Morant, ministra de Ciencia y líder del PSPV: "Habrá que regresar a ese día y depurar responsabilidades, pero no es el momento"

Sobre cómo calificaría la gestión de la Generalidad Valenciana, ha dicho: "Ustedes han relatado lo que sucedió y es incontestable. Se han confirmado todas aquellas llamadas y se confirma que a las 7:30 de la mañana hay una alerta roja de AEMET que no se quita en todo el día y que todas las administraciones conocíamos. A las 9:30 de la mañana, la delegada de Gobierno suspendió su agenda y reunió a todos los alcaldes, a las 12 sale la alerta de confederación hidrográfica y son tres llamadas que no son atendidas de manera adecuada. A la gente no le llega la alerta hasta las 20:15 de la tarde y ya era tarde. Volveremos a ese día y se tendrán que Generalidad Valenciana, depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo, pero en este momento lo que tenemos que hacer es atender la emergencia y es donde está el Gobierno de España, colaborando conjuntamente para dar la mayor eficacia ante una catástrofe de tales dimensiones", ha dicho.