Lola Gallardo, muy contundente con la polémica de Luis Rubiales: ''Él y Jorge Vilda los tienen muy grandes''

‘’Nosotras somos futbolistas y es lo que le decía a Sandra, yo no he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. No me entra en la cabeza, puede estar eufórico, que creo que estaba eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo’’.