Natalia Torrente, periodista: "Las presiones han existido por parte del presidente y del entrenador hacia Jenni Hermoso y su familia"

Jenni Hermoso se ha tenido que pronunciar tras la 'no dimisión' de Luis Rubiales a través de un comunicado en el que asegura que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión , un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte".

En 'La última noche' ha hablado en directo Natalia Torrente , periodista del Relevo, donde ya adelantaban que la jugadora de la selección había sufrido presiones, lo que ella misma ha confirmado: "Se le ha obligado a la jugadora a hacer algo que no quería, al final se ha tenido que pronunciar para dar su parecer, ha tenido que ser ella con toda la presión directa a su familia y a ella por parte de la Federación y también por toda la presión a la que se ha visto para lanzar a ese comunicado. Me parece que ha sido sincera, directa y contundente".

Además, ha explicado las presiones a las que ha sido sometida Jenni Hermoso: "Me constan esas presiones, no solo durante el pasaje, te puedo confirmar que la familia y la propia jugadora han tenido estas presiones durante toda la semana. Sabíamos que esas presiones a ella habían existido por parte del presidente y del entrenador hacia su familia y se han mantenido durante toda la semana para que ella se pronunciara no precisamente como el comunicado que ha sacado sino en una postura contraria".